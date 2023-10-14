Постоянно воющие сирены, страх и неизвестность, "ад на земле": жизнь литовцев в Израиле переместилась в убежища

"Я сама собрала чемоданы – мне нужно было лететь в Соединенные Штаты Америки, – говорит она. – После всех праздников большинство уже ждали воскресенья, когда вернутся в школы, детские сады и на работу". Теперь детские сады, школы в Израиле закрыты. Даже магазины во многих частях страны могут работать только в том случае, если у них есть доступ к убежищам.

Война пришла в семью Евы в субботу, в половине шестого утра. Всех разбудил вой сирен. "Я не хочу так говорить, но, к сожалению, мы к ним уже привыкли. Мы даже считали, что я действительно полечу в США, потому что скоро все закончится", – вспоминает собеседница. Однако уже в 8 часов, когда Еве нужно было ехать в аэропорт, иллюзий ни у кого не было: это не обычная стрельба, а начало великой трагедии для всего Израиля. В течение дня до каждой семьи доходили все новые и новые трагические новости. "Мы смотрели новости, другие информационные каналы и были ошеломлены увиденным. Террористы ХАМАС вторглись в Израиль. Они вошли в села, населенные пункты вблизи сектора Газа, начали убивать семьи, мужчин, женщин, детей, стариков, животных", – говорит председатель литовской общины.