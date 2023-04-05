Пост контроля скорости в Каунасе фиксирует нарушителей даже на пустынной улице

"А вот так на износ работает фотоаппарат в Каунасе. К сожалению, не удалось зафиксировать, как он фотографировал пустую улицу. Меня сфотографировал, когда я ехал на скорости 35 км/ч…" – сказал каунасец.

Представитель Каунасского муниципалитета Мартинас Матусявичюс сказал, что в то время меняли вспышку и проводили ее тестирование. На вопрос, почему водители фиксируют такое не в первый раз, Матусявичюс ответить не смог.

Каунасские водители не в первый раз сообщают о "проделках" этого радара. Два года назад радар фиксировал машины, которые выполняли ремонтные работы, но тогда специалисты никаких сбоев в работе поста контроля скорости не обнаружили. Во второй раз о "фотосессиях" каунасцы сообщили через год, летом, а Каунасский муниципалитет уверял тогда, что виной тому был яркий солнечный свет.