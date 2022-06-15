Посреди дороги образовался карстовый провал: яма, как после взрыва

Фотографии появились в социальной сети Facebook.
Люди возмущались, что яма на дороге Мажуоляй-Дауёчай не огорожена, нет никаких предупреждающих о ней знаков.
Одни люди писали, что яма похожа на воронку от взрыва бомбы, другие шутили, что это черная дыра.
Пресс-секретарь Шяуляйской полиции информировала, что им о яме никто не сообщал.
По данным полиции, подобных сообщений не было ни 13, ни 14, ни 15 июня.
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