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В среду жители Радвилишкского района стали делиться фотографиями ямы, которая неожиданно появилась посреди дороги.
Посреди дороги образовался карстовый провал: яма, как после взрыва
© Facebook

Фотографии появились в социальной сети Facebook.

Люди возмущались, что яма на дороге Мажуоляй-Дауёчай не огорожена, нет никаких предупреждающих о ней знаков.

Одни люди писали, что яма похожа на воронку от взрыва бомбы, другие шутили, что это черная дыра.

Пресс-секретарь Шяуляйской полиции информировала, что им о яме никто не сообщал.

По данным полиции, подобных сообщений не было ни 13, ни 14, ни 15 июня.

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