Посольство закидали коктейлями Молотова: россияне своих целей могут добиться и другими средствами

Правоохрана пока инциденты не комментирует.

Кояла в интервью радиостанции Žinių radijаs сказал, что Кремль сейчас больше волнует размещение немецкой бригады в Литве, а происшествие у посольства уходит на второй план.

Правда, нельзя исключать, что сами россияне могли организовать эту провокацию.

"Мы не можем исключать такой сценарий. Мы знаем проактивные действия Кремля, которые иногда охватывают и такие операции, направленные против России, но на самом деле используются для достижения целей Кремля", – сказал Кояла.

Однако в этом случае, по словам политолога, без доказательств это не кажется самым убедительным сценарием, поскольку непонятно, как это принесет пользу Кремлю.