Посольство закидали коктейлями Молотова: россияне своих целей могут добиться и другими средствами

Правоохрана пока инциденты не комментирует.
Кояла в интервью радиостанции Žinių radijаs сказал, что Кремль сейчас больше волнует размещение немецкой бригады в Литве, а происшествие у посольства уходит на второй план.
Правда, нельзя исключать, что сами россияне могли организовать эту провокацию.
"Мы не можем исключать такой сценарий. Мы знаем проактивные действия Кремля, которые иногда охватывают и такие операции, направленные против России, но на самом деле используются для достижения целей Кремля", – сказал Кояла.
Однако в этом случае, по словам политолога, без доказательств это не кажется самым убедительным сценарием, поскольку непонятно, как это принесет пользу Кремлю.
Он не исключил, что подобные инциденты Кремль может использовать для пропаганды.
"Это можно использовать как аргумент о небезопасности граждан России. Ведь любая страна НАТО, а особенно Балтии, кишмя кишат нацистами, которые нацелены на Кремль, из-за своей идеологии. Что все это только подтверждает, что Кремлю надо действовать, включая проявление агрессии, чтобы защитить права русскоязычных, граждан России или еще чьи-нибудь", – сказал Кояла.
Он заметил, что есть вещи, которые Россия делает и без таких инцидентов.
"Трудно предположить, чем это усилит позиции или аргументы Кремля. Но пока нет конкретных доказательств, наши структуры не говорят об этом, быть может есть более убедительные версии", – сказал политолог.
Он не сомневается, что в будущем возможны провокации со стороны России, особенно сейчас, когда в Литву начали приезжать немецкие военных.
"Вспомните ту же дислокацию немецких военных несколько лет назад, после аннексии Крыма. Позже было несколько инцидентов, включая сообщения о том, что якобы немецкие военные могли совершить преступления в Литве, в том числе преступления против малолетних. Так были предприняты попытки дискредитации наших союзников", – напомнил Кояла.
Однако он считает, что наше общество достаточно устойчиво к такой лжи.