Посольство Великобритании устроило в Великокняжеском дворце прием по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II

На праздник были приглашены представители неправительственных организаций и бизнеса, члены правительства и парламента Литвы, общественные деятели, деятели культуры – друзья посольства, которые в прошлом году поддерживали отношения между странами.

Гостей встретил британский военный оркестр Sandhurst и литовский военный оркестр под управлением Эгидиюса Алишаускаса. Собравшихся приветствовал посол Великобритании в Литве Брайан Олли.

Посол также попросил собравшихся минутой молчания почтить память погибших в Украине. Украинка Элиза Измакова исполнила песню "Ой у лузі червона калина".