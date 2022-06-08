Посольство Великобритании устроило в Великокняжеском дворце прием по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II

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8 июня посольство Великобритании в Литве праздновало платиновый юбилей правления Елизаветы II. Торжественное мероприятие состоялось во дворике Великокняжеского дворца.
Jungtinės Karalystės ambasada Lietuvoje šventė karalienės Elžbietos II jubiliejų
Jungtinės Karalystės ambasada Lietuvoje šventė karalienės Elžbietos II jubiliejų
© DELFI / Julius Kalinskas

На праздник были приглашены представители неправительственных организаций и бизнеса, члены правительства и парламента Литвы, общественные деятели, деятели культуры – друзья посольства, которые в прошлом году поддерживали отношения между странами.

Гостей встретил британский военный оркестр Sandhurst и литовский военный оркестр под управлением Эгидиюса Алишаускаса. Собравшихся приветствовал посол Великобритании в Литве Брайан Олли.

Посол также попросил собравшихся минутой молчания почтить память погибших в Украине. Украинка Элиза Измакова исполнила песню "Ой у лузі червона калина".

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