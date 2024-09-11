Посольство США в Литве ищет охранника – предложенные бонусы впечатляют

Охранник должен обеспечить защиту персонала и объектов посольства, проверять посетителей на входе. Кроме того, он не должен допускать в помещение и на территорию посторонних, защищать жизни людей, поддерживать порядок, сдерживать возможные преступные и террористические выпады в отношении работников, связанных с посольством лиц и его имущества, пресекать нанесение ущерба имуществу правительства США. В обязанности охранника входит обеспечение безопасности во время мероприятий или чрезвычайных ситуаций (критических инцидентов) на объектах правительства США.