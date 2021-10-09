Посол Литвы в России поздравил лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова

"Поздравляю главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с получением почетной Нобелевской премии мира. На фото - посещаю редакцию в апреле этого года", - написал Э. Баярунас в Facebook.

Он также процитировал самого Д. Муратова, который в этом году, не имя возможности участвовать в организованном посольством праздновании восстановления независимости Литвы.

"Дорогое друзья, поздравляю вас с прекрасным праздником - днем Независимости. Во время вильнюсских событий я был в вашей стране и сделал все, что мог, для установления истинных участников переворота- так называемого комитета народного спасения. Мы работали в одной команде с представителем Бориса Ельцина Павлом Вощановым. Нас даже представили к наградам вашей страны... Я поздравляю вас, будьте такими же гордыми. Я в этот день буду у мамы на дне рождения. Но мысленно - с вами", - цитировал слова Д. Муратова посол в своем Facebook.

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали филиппинская журналистка Мария Ресса и российский журналист, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Об этом Нобелевский комитет в Осло сообщил в пятницу, 8 октября. Их наградили за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".

Ресса и Муратов представляют всех журналистов, борющихся за этот идеал "в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями", указали в комитете.