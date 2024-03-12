Посол Литвы: мы запрашивали встречу с задержанным в Беларуси гражданином, но нам сообщили, что он скончался

"Гражданин Литвы был задержан в прошлом году, в конце декабря, на литовско-белорусской границе. Посольство получило информацию об этом в январе и, конечно, мы сразу же запросили встречу с этим гражданином Литвы. Мы много раз писали, просили, обращались по поводу встречи. Поскольку нам ее не предоставили, мы написали еще одну ноту", – заявила на пресс-конференции во вторник посол Литвы по особым поручениям в Беларуси Аста Андрияускене.

Все же, по ее словам, литовским ведомствам был дан ответ, что встреча с задержанным невозможна, поскольку он скончался.

"В качестве ответа на эту ноту мы получили ответ от белорусских ведомств о том, что организовать встречу невозможно, поскольку гражданин Литвы скончался", – сказала А. Андрияускене.