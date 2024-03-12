Посол Литвы: мы запрашивали встречу с задержанным в Беларуси гражданином, но нам сообщили, что он скончался

"Гражданин Литвы был задержан в прошлом году, в конце декабря, на литовско-белорусской границе. Посольство получило информацию об этом в январе и, конечно, мы сразу же запросили встречу с этим гражданином Литвы. Мы много раз писали, просили, обращались по поводу встречи. Поскольку нам ее не предоставили, мы написали еще одну ноту", – заявила на пресс-конференции во вторник посол Литвы по особым поручениям в Беларуси Аста Андрияускене.
Все же, по ее словам, литовским ведомствам был дан ответ, что встреча с задержанным невозможна, поскольку он скончался.
"В качестве ответа на эту ноту мы получили ответ от белорусских ведомств о том, что организовать встречу невозможно, поскольку гражданин Литвы скончался", – сказала А. Андрияускене.
"В ответ на такую информацию, несомненно, мы вызвали временного поверенного в делах Беларуси в Литве и попросили его предоставить информацию об обстоятельствах задержания гражданина Литвы, обстоятельствах его смерти, причинах его смерти, времени и всю остальную информацию, которой они располагают", – добавила она.
По ее словам, в информации, предоставленной белорусским министерством, указывается, что человек скончался 9 марта.
"Сегодня мы получили ноту МИДа Беларуси, подтверждающую факт и дату смерти гражданина Литвы, но никакой другой информации пока не получили. Поэтому еще раз просим предоставить всю информацию об обстоятельствах случившегося", – сообщила А. Андрияускене.
По данным представительства, это был человек 1953 года рождения, житель Вильнюса. Посол также отметила, что связаться с семьей покойного пока не удалось.
Гражданин Литвы был задержан на границе.
По словам А. Андрияускене, бывают случаи, когда о задержании литовских граждан в Беларуси официально не сообщается, и министерство узнает о них только от обеспокоенных родственников.
"Задержанных граждан немало и при самых различных обстоятельствах. Есть много случаев, когда людей задерживают на 24 часа, 72 часа, и мы не получаем никакой официальной информации, мы получаем только информацию от родственников, которые уже разыскивают своих родственников, отправившихся в Беларусь", – сказала А. Андрияускене.
"У нас есть те, кто задержан длительное время, больше года, но есть случаи, когда человек никогда не вернется", – добавила она, подчеркнув, что не может подробно комментировать, сколько именно человек задержано.
По ее словам, "фантазия белорусских правоохранительных органов безгранична", поэтому часть обвинений в адрес граждан Литвы просто вымысел.