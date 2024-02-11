"Послепростудные" инфекции: выявление и лечение

Часть осложнений проявляют себя весьма ярко – отитами, синуситами, пневмонией и т.д. Но есть осложнения, которые прикидываются "затяжной простудой", когда самочувствие "не очень", но повода для больничного или справки для школы вроде бы как и нет.
Причинами таких осложнений простуд, а иногда и самостоятельными первичными заболеваниями, являются так называемые оппортунистические инфекции. Они не всегда вызывают "серьезные" заболевания типа воспаления легких, но при этом всегда значительно ухудшают качество жизни. Симптомами этих заболеваний могут быть длительный, иногда приступообразный кашель, ночная потливость, субфебрильная (ниже 38 градусов) температура. А длиться такое состояние может неделями и месяцами.
Наиболее распространенной оппортунистической "послепростудной" инфекцией является легочная форма микоплазмоза – микоплазма пневмония. В Литве микоплазма, наравне с пневмококком, стрептококком и хламидиями, является наиболее частой причиной внебольничных пневмоний у детей старше 3-х лет. В США почти половина бронхитов у школьников ассоциирована с микоплазмой.
Кроме простуд, оппортунистические инфекции часто провоцируют приступы бронхиальной астмы у детей. И если в этом случае применить правильно подобранный антибиотик, можно на годы избавить ребенка от приступов этого заболевания. Оппортунистические инфекции "пристают" не только к детям. Они также могут встречаться при хронических бронхитах у взрослых. Особенно у курильщиков.
"Плюс" бактериальной инфекции, в отличие от вирусной, в том, что ее, как правило, можно легко вылечить с помощью специальных антибактериальных препаратов. По сравнению с недостатком и малой эффективностью противовирусных препаратов, всевозможных эффективных "антибиотиков" придумано изрядное количество. Но прежде чем лечить что-либо, необходимо поставить правильный диагноз. К счастью, и тут проблем в Литве нет. На все оппортунистические инфекции можно сдать ПЦР-анализ в большинстве медицинских лабораторий Литвы. Как в частных, так и в государственных.
Что касается микоплазмы и некоторых стрептококков, то их и вовсе можно проверить самостоятельно, так же как ковид или грипп, купив тест для самодиагностики в аптеке. При этом важно помнить, что оппортунистические инфекции, впрочем, как и стрептококк, лечатся далеко не всеми антибактериальными препаратами. Поэтому вне зависимости от того, каким образом вы определили у себя или своего ребенка наличие бактерии – в поликлинике, в частной лаборатории или дома при помощи аптечного теста, для правильного лечения визит к врачу необходим.