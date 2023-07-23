23 июля 2023 г. 10:10

Последствия скандала с "чеками": рейтинг Шимоните снова снизился

 
ELTA
Гайле Ярушявичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Жители Литвы по-прежнему лучше всего оценивают президента страны Гитанаса Науседу, количество поклонников премьер-министра Ингриды Шимоните сокращается. Таковы данные опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai. По словам социолога Расы Алишаускене, количество поклонников Шимоните сократилось после скандала с "чеками", в эпицентре которого оказались несколько членов правительства.

Опрос был проведен 14–29 июня. Респондентов просили указать, кому из общественных деятелей они больше всего доверяют, фамилии собеседники называли сами.

1/4 участников опроса указала, что больше всего доверяют Науседе (24,2%), в апреле таких был 21%.

В числе 10 общественных деятелей, которым жители Литвы доверяли больше всего, были лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис (8,4%), лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте (7,4%), экс-президент Даля Грибаускайте (7,4%), общественный деятель Андрюс Тапинас (7%), адвокат Игнас Вегеле (4,8%), экс-президент Валдас Адамкус (4,6%).

На восьмом месте - премьер Шимоните, рейтинг которой снижается третий месяц подряд - 4,6% (в апреле - 7,2%).

В десятку политиков и общественных деятелей, которым люди доверяют больше всего, попал и мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (3,2%), а также министр обороны Арвидас Анушаускас (2,8%).

Были упомянуты и другие вызывающие доверие личности: Рамунас Карбаускис (2,7%), Ремигиюс Жемайтайтис (2,3%), Аурелиюс Верига (2%), Виктория Чмилите-Нильсен (1,8%), Агне Ширинскене (1,7%), Витаутас Ландсбергис (1,6%), Габриэлюс Ландсбергис (1,6%), Пятрас Гражулис (1,5%), Роландас Паксас (1,4%), Виктор Успасских (1,4%), Андрюс Мазуронис (1,2%), Виргиниюс Синкявичюс (1,1%), Аушрине Армонайте (1%), Альгирдас Буткявичюс (0,8%), Эугениюс Гентвилас (0,8%), Лауринас Кащюнас (0,7%), Артурас Паулаускас (0,7%), Йонас Пинскус (0,7%), Вальдемар Томашевский (0,7%).

Всего в июне 2023 г. респонденты назвали 88 общественных деятелей (два месяца назад было 118), которым они доверяют больше всего.

24% не ответили на вопрос или сказали, что никому не доверяют.

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