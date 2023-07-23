Последствия скандала с "чеками": рейтинг Шимоните снова снизился

Опрос был проведен 14–29 июня. Респондентов просили указать, кому из общественных деятелей они больше всего доверяют, фамилии собеседники называли сами.

1/4 участников опроса указала, что больше всего доверяют Науседе (24,2%), в апреле таких был 21%.

На восьмом месте - премьер Шимоните, рейтинг которой снижается третий месяц подряд - 4,6% (в апреле - 7,2%).