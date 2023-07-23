Последствия скандала с "чеками": рейтинг Шимоните снова снизился

Опрос был проведен 14–29 июня. Респондентов просили указать, кому из общественных деятелей они больше всего доверяют, фамилии собеседники называли сами.
1/4 участников опроса указала, что больше всего доверяют Науседе (24,2%), в апреле таких был 21%.
В числе 10 общественных деятелей, которым жители Литвы доверяли больше всего, были лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис (8,4%), лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте (7,4%), экс-президент Даля Грибаускайте (7,4%), общественный деятель Андрюс Тапинас (7%), адвокат Игнас Вегеле (4,8%), экс-президент Валдас Адамкус (4,6%).
На восьмом месте - премьер Шимоните, рейтинг которой снижается третий месяц подряд - 4,6% (в апреле - 7,2%).
В десятку политиков и общественных деятелей, которым люди доверяют больше всего, попал и мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (3,2%), а также министр обороны Арвидас Анушаускас (2,8%).
Были упомянуты и другие вызывающие доверие личности: Рамунас Карбаускис (2,7%), Ремигиюс Жемайтайтис (2,3%), Аурелиюс Верига (2%), Виктория Чмилите-Нильсен (1,8%), Агне Ширинскене (1,7%), Витаутас Ландсбергис (1,6%), Габриэлюс Ландсбергис (1,6%), Пятрас Гражулис (1,5%), Роландас Паксас (1,4%), Виктор Успасских (1,4%), Андрюс Мазуронис (1,2%), Виргиниюс Синкявичюс (1,1%), Аушрине Армонайте (1%), Альгирдас Буткявичюс (0,8%), Эугениюс Гентвилас (0,8%), Лауринас Кащюнас (0,7%), Артурас Паулаускас (0,7%), Йонас Пинскус (0,7%), Вальдемар Томашевский (0,7%).
Всего в июне 2023 г. респонденты назвали 88 общественных деятелей (два месяца назад было 118), которым они доверяют больше всего.
24% не ответили на вопрос или сказали, что никому не доверяют.