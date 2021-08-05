Последствия отдыха в лагере - коронавирусом заболели 18 из 35 человек

В лагере было 30 подростков и 5 вожатых.

Посетившая усадьбу Nieda в Капчаместисе, где проходили мероприятия, мэр Лаздийского района Аусма Мишкинене сказала, что это пример действия вакцины от коронавируса.

"В конце смены мы посетили подростков, которые являются учащимися школ нашего района. Тогда у них не было никаких симптомов болезни, симптомы появились в самом конце. Я сразу же изолировалась, записалась на ПЦР тест. В четверг утром мы получили ответы, ни я ни коллега не заразились, но очень жаль - заболели 18 участников смены", – сказала Мишкинене.

Женщина не сомневается, что избежать заражения ей помогла вакцинация. По предварительным данным, большая часть подростков в лагере была не привита. Пока неясно, кто был источником заражения, сейчас этот вопрос выясняется.

"Утешает только то, что это очаг, нам удастся его изолировать, выявить контакты, люди выздоровеют и, я надеюсь, все будет хорошо. Плохо, когда мы не знаем, кто болеет, какие у них контакты. Поэтому я призываю всех привиться, чтобы снизить риск заболевания. Как я уже говорила - я живой пример тому", – сказала Мишкинене.