Последствия отдыха в лагере - коронавирусом заболели 18 из 35 человек

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Последствия отдыха в лагере для подростков в Лаздийском районе – более чем печальные. 5 августа выяснилось, что коронавирусом заболели 18 из 35 участников лагеря.
Mokinių testavimas
Mokinių testavimas
© Shutterstock

В лагере было 30 подростков и 5 вожатых.

Посетившая усадьбу Nieda в Капчаместисе, где проходили мероприятия, мэр Лаздийского района Аусма Мишкинене сказала, что это пример действия вакцины от коронавируса.

"В конце смены мы посетили подростков, которые являются учащимися школ нашего района. Тогда у них не было никаких симптомов болезни, симптомы появились в самом конце. Я сразу же изолировалась, записалась на ПЦР тест. В четверг утром мы получили ответы, ни я ни коллега не заразились, но очень жаль - заболели 18 участников смены", – сказала Мишкинене.

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Женщина не сомневается, что избежать заражения ей помогла вакцинация. По предварительным данным, большая часть подростков в лагере была не привита. Пока неясно, кто был источником заражения, сейчас этот вопрос выясняется.

"Утешает только то, что это очаг, нам удастся его изолировать, выявить контакты, люди выздоровеют и, я надеюсь, все будет хорошо. Плохо, когда мы не знаем, кто болеет, какие у них контакты. Поэтому я призываю всех привиться, чтобы снизить риск заболевания. Как я уже говорила - я живой пример тому", – сказала Мишкинене.

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