Последствия бури в Литве: падали деревья, летали батуты, появлялись провалы, пропало электричество

„Думаю, сегодня опять ничего не будет“, „опять соврали“. Так писали комментаторы под сообщением синоптиков о приближающейся буре.
Если в вашем дворе ничего серьезного не было, то вам повезло.
В других городах ветер валил деревья, ломал их сучья, переворачивал батуты, из-за ливня появлялись провалы, пропало электричество“, – сообщалось на странице „Погода и климат в Литве“.
Бурная погода из Литвы еще не ушла.
Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что, по данным на 19 ч., сильный ветер был зафиксирован в Укмерге, Расейняй, Биржай, Мариямполе, Каунасе и Рокишкисе.
Пожарным-спасателям в четверг вечером сообщили о 45 поваленных деревьях, которые лежали на проезжей части. В Каунасе и в Кедайняй деревья упали на автомобили.
По данным пожарных-спасателей, люди не пострадали.
По данным компании ESO, из-за ненастья 7929 домашних хозяйств остались без электричества. Работники компании стараются как можно скорее ликвидировать последствия бури.
Больше всего проблем зафиксировано в Шяуляйском, Каунасском и Паневежском регионах.
По данным синоптиков, за последние несколько часов сильные ливни прошли в Юрбаркасе, Таураге, Кибартай, Дотнуве, Казлу Руде и Шедуве.
Буря в Расейняй.
Ливень в Кедайняй.
Ливень в Каунасе.