Последствия бури на взморье: некоторые жители остаются без воды

"Что-то подсчитывать еще рано, но ущерб немаленький, естественно, самый большой ущерб нанесен пляжам, размыты дюны, море унесло песок, моря захватило еще часть побережья, уничтожило инфраструктуру, инвентарь", – сказал в понедельник Грубляускас.

По его словам, муниципалитет на свои деньги восстановит инфраструктуру – площадки, пешеходные дорожки, оборудование, а вот для восстановления пляжей потребуется концептуальное решение.

"Что касается пляжей, то надо как можно скорее организовать заседание с участием Министерства охраны окружающей среды, надо говорить не о косметических, а о концептуальных решениях", – сказал мэр.

По его словам, пляжи принадлежат не Клайпеде, Ниде или Паланге, это имущество всего государства

Грубляускас сказал, что буря нанесла ущерб не только пляжам, но и "потрудилась" в городе - валила деревья, светофоры, знаки, заборы.

Компания Klaipėdos vanduo информировала, что из-за бури без воды остаются 5000 жителей Клайпедского района (не работает 14 насосных станций).

Мэр Паланги Шарунас Вайткус рассказал, что из-за сильного ветра воды реки Швянтои не могли попасть в море, поэтому затопили побережье. Во время бури в городе ветер повалил 30 деревьев, еще столько же деревьев упало в палангском парке Бирутес 30 medžių.