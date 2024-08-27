Последняя неделя лета – будет солнечно: на выходных прогнозируют перемены

Осадков не ожидается. Небо будет малооблачным. Только на северо-востоке страны до обеда будет облачно, позже облака рассеются. Будет по-летнему тепло. Днем ожидается 21–26 градусов тепла.

В среду ночью Литва окажется в центральной части антициклона, осадков не ожидается, небо будет малооблачным, местами совсем ясным. Ночью будет 10–15 градусов тепла, местами будет не меньше 17 градусов.

В среду днем без осадков, будет сухо и солнечно. Воздух прогреется до 22–27 градусов тепла.