Последний месяц зимы закончится теплой погодой

В понедельник днем погоду в Литве обусловит зона более высокого атмосферного давления. Днем будет облачно с прояснениями, однако на юго-западе может быть больше солнца, а на востоке и на севере весь день может быть пасмурно. Осадков много не будет, только местами, наибольшая вероятность на востоке, пройдут небольшие дожди.