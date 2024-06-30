Последний день июня будет жарким, однако перемены не за горами

Прогнозируют сильный юго-восточный ветер. Днем будет 27–32 градусов тепла. Прохладнее будет на севере страны, теплее на юге и юго-западе.
В ночь на понедельник над Литвой пройдет непостоянная масса воздуха, утром придет холодный атмосферный фронт. На Западе ожидаются небольшие ливни, грозы. Местами дожди будут сильными. Прогнозируют сильный ветер, до 15–20, местами 23 м/с. Утром ожидается 17–22 градуса тепла.
В понедельник небольшие дожди пройдут на востоке страны. Местами ожидаются грозы. Прогнозируют грозы. По прежнему- будет дуть порывистый ветер. Днем будет 23–28, на западе 19–22 градуса тепла.