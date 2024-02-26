Последний месяц зимы закончится теплой погодой

Утром и вечером ожидается туман. После обеда будет 6-11 градусов тепла, теплее будет на юго-западе.
В ночь на вторник над Литвой установится атмосферный фронт. Станет пасмурно, в большинстве районов ожидаются дожди. Местами - туман. Ночью будет 1-6 градусов тепла.
Во вторник днем ситуация почти не изменится. Небо будет пасмурным, только на юге возможны прояснения. В большинстве районов ожидаются осадки. Утром и вечером - туман. Днем будет 5-10, на юге местами 11-13 градусов тепла.
В среду с юго-запада приблизится зона низкого атмосферного давления. Ночью будет пасмурно, прояснения возможны на юго-востоке страны, на северо-западе прогнозируют осадки. Ожидается туман. Ночью будет 1-6 градусов тепла.
В среду днем прояснения ожидаются на юго-востоке, на остальной части территории страны будет пасмурно. До вечера дожди пройдут по всей стране. Днем будет 5-10, на юго-востоке 11-13 градусов тепла.
В четверг циклон понемногу уйдет. Будет облачно, ночью во многих районах пройдут дожди, больше всего осадков выпадет на востоке Литвы, днем небольшой дождь возможен лишь местами. Ночью будет 1-6 градусов тепла, днем похолодает, будет всего 3-8 градусов тепла.
В пятницу, в первый день календарной весны, погоду обусловит зона более высокого атмосферного давления, поэтому вероятность осадков снизится до минимума. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а днем 6-11 градусов тепла.