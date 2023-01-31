Будет облачно с прояснениями. Особых осадков не прогнозируют. Утром местами гололед. Днем на всей территории Литвы будет выше нуля - от 0 на востоке до 1–4 градусов в большинстве районов и 5 градусов на Куршской косе.
Последний месяц зимы начнется с сырой погоды. В ночь на среду над Литвой пройдет атмосферный фронт. Во многих районах прогнозируют осадки, в основном снег. Местами гололед. Усилится юго-западный ветер, на море порывы до 15–18 м/с. Утром будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В среду днем центр небольшого циклона установится около Рижского залива. Будет мрачно. Во многих районах ожидаются осадки, только на этот раз мокрый снег. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Будет 0–4 градуса тепла. Холоднее будет на юго-востоке и в Жемайтии, теплее – на западе страны.
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