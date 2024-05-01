2024.05.01 07:38

Последний месяц весны начнется с летнего тепла

 
ru.DELFI.lt
Šiluma
Šiluma
ФОТО: dpa / Scanpix

В среду погоду в Литве обусловит зона высокого атмосферного давления.

Днем будет ясно, только на севере время от времени будут появляться облака. Вероятность осадков невелика. Днем воздух прогреется до 21–26 градусов.

В ночь на четверг также ожидается ясная погода, осадков не прогнозируют. Утром будет 7–12 градусов тепла.

В четверг днем без перемен. Будет солнечно и по-летнему тепло. Будут появляться небольшие легкие облака. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.

В пятницу также ожидается приятная погода. Под утро будет от 6 градусов на северо-востоке до 11 у моря. Днем воздух прогреется до 18–23 градусов тепла.

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