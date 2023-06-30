30 июня 2023 г. 14:30

Последний день: вовлеченные в дополнительное накопление люди сегодня еще могут отказаться от участия

 
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ФОТО: Shutterstock

Электронными письмами, обычными письмами и смс-сообщениями в этом году "Содра" напоминает жителям, что надо принять решение о накоплении в фондах второй ступени. Больше половины – 38 000 жителей уже отказались от участия в накоплении, остальные должны определиться сегодня, сообщает Info diena.

"Мы оценим, наполовину полный или наполовину пустой стакан, ведь больше половины даже не прочитали высланные им электронные письма", – сказала представитель "Содры" Малгожата Козич.

Людей в накопление вовлекают каждых три года, пока им не исполнится 40 лет.

"В этом году вовлекли 68 000, отказались почти 38 000. Это больше половины", – сказала Козич.

Ежегодно от участия в накоплении отказывались около трети людей, в 2022 г отказались 85%.

По словам директора Литовского центра социальных наук Богуслава Гружевского, причина этому - низкое самосознание людей.

"Люди в принципе не проектируют свое будущее или думают, что хуже, чем сейчас не будет. Так обычно не бывает. 60% людей будут в проигрыше", – сказал он.

Ситуацию прокомментировала и председатель Литовского института свободного рынка Елена Леонтьева.

"Важно, чтобы политики не слали сигнал, что снова будут какие-то перемены, ведь подсчитали, что эту систему меняли уже 24 раза", – сказала она.

Вовлечь людей в систему можно двумя способами: в случае с теми, кто вовлечен в систему, просто ничего не делать, или самому заключить договор с выбранной компанией. Если вы не хотите участвовать в накоплении, надо сообщить об этом до конца сегодняшнего дня, обратного пути не будет.

"Люди не интересуются накоплением в фондах второй ступени, как бы со всем соглашаются, ничего не отмечают, но когда начинают получать уменьшенную зарплату, бывает поздно, тогда пути назад не будет", – сказал президент Ассоциации по управлению финансами и кредитами Марюс Янсонас.

Все что можно сделать - сделать паузу на 12 месяцев, и все.

Все остальные должны знать, что на пенсии будут получать меньше половины своих доходов.

"Средняя пенсия в Литве составляет 542 евро, а, при необходимом стаже, чуть больше – 575 евро", – сказала лектор финансовой грамотности Лаура Шяшкене.

"Хуже всего, когда человеку 70, у него какая-то болезнь, определенные расходы, и есть лишь один источник доходов, нет хороших отношений с близкими или близких нет. Это действительно проблема, тогда мы и слышим о нищете пожилых", – сказал Гружевский.

Все эксперты согласны с одним - надо копить деньги, если не в фондах второй ступени, то как-то иначе.

"Доходы за счет недвижимости, за счет движимого имущества или какая-то экономическая деятельность на пенсии, если у человек есть такая возможность", – заметил Гружевский.

По словам Шяшкене, те, кто откладывает деньги в фондах второй ступени, на пенсии, возможно, получат 70% нынешних доходов, а в третьей – 80%.

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