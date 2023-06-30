Последний день: вовлеченные в дополнительное накопление люди сегодня еще могут отказаться от участия

"Мы оценим, наполовину полный или наполовину пустой стакан, ведь больше половины даже не прочитали высланные им электронные письма", – сказала представитель "Содры" Малгожата Козич.

Людей в накопление вовлекают каждых три года, пока им не исполнится 40 лет.

"В этом году вовлекли 68 000, отказались почти 38 000. Это больше половины", – сказала Козич.

Ежегодно от участия в накоплении отказывались около трети людей, в 2022 г отказались 85%.

По словам директора Литовского центра социальных наук Богуслава Гружевского, причина этому - низкое самосознание людей.

"Люди в принципе не проектируют свое будущее или думают, что хуже, чем сейчас не будет. Так обычно не бывает. 60% людей будут в проигрыше", – сказал он.

Ситуацию прокомментировала и председатель Литовского института свободного рынка Елена Леонтьева.

"Важно, чтобы политики не слали сигнал, что снова будут какие-то перемены, ведь подсчитали, что эту систему меняли уже 24 раза", – сказала она.