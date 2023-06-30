Последний день: вовлеченные в дополнительное накопление люди сегодня еще могут отказаться от участия

"Мы оценим, наполовину полный или наполовину пустой стакан, ведь больше половины даже не прочитали высланные им электронные письма", – сказала представитель "Содры" Малгожата Козич.
Людей в накопление вовлекают каждых три года, пока им не исполнится 40 лет.
"В этом году вовлекли 68 000, отказались почти 38 000. Это больше половины", – сказала Козич.
Ежегодно от участия в накоплении отказывались около трети людей, в 2022 г отказались 85%.
По словам директора Литовского центра социальных наук Богуслава Гружевского, причина этому - низкое самосознание людей.
"Люди в принципе не проектируют свое будущее или думают, что хуже, чем сейчас не будет. Так обычно не бывает. 60% людей будут в проигрыше", – сказал он.
Ситуацию прокомментировала и председатель Литовского института свободного рынка Елена Леонтьева.
"Важно, чтобы политики не слали сигнал, что снова будут какие-то перемены, ведь подсчитали, что эту систему меняли уже 24 раза", – сказала она.
Вовлечь людей в систему можно двумя способами: в случае с теми, кто вовлечен в систему, просто ничего не делать, или самому заключить договор с выбранной компанией. Если вы не хотите участвовать в накоплении, надо сообщить об этом до конца сегодняшнего дня, обратного пути не будет.
"Люди не интересуются накоплением в фондах второй ступени, как бы со всем соглашаются, ничего не отмечают, но когда начинают получать уменьшенную зарплату, бывает поздно, тогда пути назад не будет", – сказал президент Ассоциации по управлению финансами и кредитами Марюс Янсонас.
Все что можно сделать - сделать паузу на 12 месяцев, и все.
Все остальные должны знать, что на пенсии будут получать меньше половины своих доходов.
"Средняя пенсия в Литве составляет 542 евро, а, при необходимом стаже, чуть больше – 575 евро", – сказала лектор финансовой грамотности Лаура Шяшкене.
"Хуже всего, когда человеку 70, у него какая-то болезнь, определенные расходы, и есть лишь один источник доходов, нет хороших отношений с близкими или близких нет. Это действительно проблема, тогда мы и слышим о нищете пожилых", – сказал Гружевский.
Все эксперты согласны с одним - надо копить деньги, если не в фондах второй ступени, то как-то иначе.
"Доходы за счет недвижимости, за счет движимого имущества или какая-то экономическая деятельность на пенсии, если у человек есть такая возможность", – заметил Гружевский.
По словам Шяшкене, те, кто откладывает деньги в фондах второй ступени, на пенсии, возможно, получат 70% нынешних доходов, а в третьей – 80%.