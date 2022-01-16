16 января - последний день выставки "ЧТБЫ РОДИНА ЖИЛА. Литва и Польша в эпоху конституции 1791 г." На ней представлено больше 200 ценных экспонатов той эпохи из Литвы, Польши и Украины.

С 19 октября, когда была открыта выставка, ее посетили почти 15 000 человек.