Последний день месяца: бесплатное посещение музеев в Литве

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31 июля музеи в Литве, которые находятся в ведении Минкульта, принимают посетителей бесплатно, пишет madeinvilnius.lt.
Dr. Prano Kiznio paveikslų galerija Valdovų rūmų muziejuje
Dr. Prano Kiznio paveikslų galerija Valdovų rūmų muziejuje
© Mindaugo Kaminsko nuotr.

В первой половине этого года такой возможностью воспользовались 135 486 человек. Минкульт за полгода выплатил музеям в рамках этой инициативы 613 000 евро.

Директор Литовского музея этнокосмологии Линас Шмигельскас радуется такой инициативе министерства и сообщает, что в воскресенье музей можно бесплатно посетить с экскурсоводом с 10 до 17 ч.

В это воскресенье бесплатно можно посетить все музеи Минкульта, за исключением отделений Национального музея им. М.-К.Чюрлёниса и Каунасской картинной галереи.

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Бесплатно посетителей примет Вильнюсский музей, Музей археологической местности в Кернаве, Литовский музей спорта, Военный музей им. Витаутаса Великого, Музей энергетики и техники.

Подробную информацию можно найти на сайтах музеев и в социальных сетях.

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