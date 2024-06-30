2024.06.30 08:33

Последний день июня будет жарким, однако перемены не за горами

 
ru.DELFI.lt
Karštis Vilniuje
Karštis Vilniuje
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

В воскресенье с Запада в Литву начнет свое движение циклон. Днем будет солнечно и без осадков. Вечером на западе появятся облака, но дождя еще не будет.

Прогнозируют сильный юго-восточный ветер. Днем будет 27–32 градусов тепла. Прохладнее будет на севере страны, теплее на юге и юго-западе.

В ночь на понедельник над Литвой пройдет непостоянная масса воздуха, утром придет холодный атмосферный фронт. На Западе ожидаются небольшие ливни, грозы. Местами дожди будут сильными. Прогнозируют сильный ветер, до 15–20, местами 23 м/с. Утром ожидается 17–22 градуса тепла.

В понедельник небольшие дожди пройдут на востоке страны. Местами ожидаются грозы. Прогнозируют грозы. По прежнему- будет дуть порывистый ветер. Днем будет 23–28, на западе 19–22 градуса тепла.

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