Последние дни металлических гаражей в столице: во время демонтажа находят горы мусора

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
Металлические гаражи, стоящие на государственной земле, считают свои последние дни. Вильнюсскому муниципалитету не удалось мирно договориться с их владельцами, об их устранении, поэтому сейчас оно ликвидирует их через суд. Вице-мэр Андрюс Григонис сказал, что жители зачастую превращают свои гаражи в мусорку, а в гаражах часто хранят и опасные вещества.

В соответствии с приказом главы администрации Вильнюсского муниципалитета от 2020 г. все владельцы таких гаражей должны их убрать с государственной земли. Был дан срок - до 31 декабря 2021 года. Но выполнили это требование не все.

Григонис сказал, что эта проблема - наследие советского времени. В то
время жителям официально разрешили установить на государственной земле гаражи на 3-5 лет, а потом этот срок растянулся на десятилетия.

"В 2020-2023 гг. в Вильнюсе убрали 9400 металлических гаражей. Это 80% от их общего количества. Сейчас осталось около 1700 гаражей. Часть их стоит на государственной земле, часть – на земле смешанного назначения, часть – на частной. На государственной земле стоят 683 гаража, им уделим больше всего внимания", – сказал вице-мэр.

Самый большой гаражный массив на данный момент сохранился в Новой Вильне – 300 шт. Еще около 180 – в Вилкпеде, остальные – в Панеряй, на проспекте Саванорю. Ими столичные власти займутся в скором времени.

"Ликвидация гаражей - не простое дело. Обычно идут судебные споры с их владельцами и гаражными товариществами. Мы можем что-то делать, когда заключаем мирное соглашение или получаем решение суда", – сказал Григонис.

Процедура такова: сначала муниципалитет обращается в гаражный кооператив с просьбой представить данные владельцев, если он никак не реагирует, муниципалитет обращается в суд, суд принимает соответствующее решение в отношении имущества каждого владельца. Обычно на ликвидацию гаража владельцам дают 6 месяцев. После этого времени ликвидацией занимается сам муниципалитет.

"Большая часть жителей сами убирают гаражи. Люди понимают, что по-другому ничего не получится. Остальными гаражами занимается коллектор, а владельцу выставляют счет", – сказал Григонис.

"<...> В гаражах люди часто хранят разные опасные для окружающей среды вещества, химические средства, пластик, шины. Есть много импрегнированной древесины, осколки стекла", – рассказал он о том, что обычно жители хранят в таких гаражах.

В соответствии с планами муниципалитета, до 2025-2026 гг. таких металлических гаражей на государственной земле не останется.

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