2024.07.28 09:06

Последнее воскресенье месяца: бесплатное посещение музеев в Литве

 
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Gedimino bokštas
Gedimino bokštas

28 июля музеи в Литве, которые находятся в ведении Минкульта, принимают посетителей бесплатно, пишет портал madeinvilnius.lt.

Национальные музеи Минкульта:

Литовский национальный художественный музей

Литовский национальный музей и его филиалы:

  • Башня Гедиминаса

  • Бастион оборонительной стены в Вильнюсе

  • Дом подписантов

  • Дом-музей K.Варнялиса

  • Музей им. В.Кудирки

  • Старый арсенал

  • Новый арсенал

Национальный художественный музей им. М.-К.Чурлёниса

Национальный музей Великокняжеский дворец

Музей IX форта в Каунасе

Литовский музей авиации

Музей этнокосмологии

Литовский морской музей

Литовский музей народного быта

Литовский музей истории образования

Литовский музей театра, музыки и кино

Музей литовской литературы им. Майрониса

Шяуляйский музей „Аушра“

Тракайский исторический музей

Государственный еврейский музей Виленского Гаона

Жемайтийский музей Alka

Музей археологической местности в Кярнаве

Литовский музей спорта

Вильнюсские музеи:

Музей энергетики и техники

Вильнюсский музей

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