В снятом читателем материале можно увидеть много необычных на вид животных, живущих в подвале. Это хохлатые тритоны. Они занесены в Красную книгу Литвы.
Герпетолог Герардас Пашкевичюс говорит, что хохлатые тритоны — это хвостатые амфибии, внешне они напоминают ящериц, но во многом отличаются. Например, тритоны намного медленнее. По его словам, хохлатый тритон является самым крупным видом тритонов — взрослые особи могут достигать 16-17 см в длину.
У тритонов на коже имеются бородавки, на брюшке видны асимметричные пятна. Эти пятна позволяют легко отличить их от обыкновенных тритонов, у которых пятна на брюшке симметричны.
Если тритоны обнаружены в подвале или другом месте, откуда они не могут выбраться, их следует отвести к водоему. Делать это лучше после наступления темноты, чтобы птицы их не подхватили. Собеседник предлагает не пускать животных в саму воду, лучше оставить их возле воды или упавшего дерева, кучи веток. Животные сами выберут, где им лучше.
Жителей, увидевших этих животных, просят внести данные о местонахождении в Информационную систему охраняемых видов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Живущего в Литве несколько лет белоруса отсылают домой: я был в шоке
Александру 42 года, он работает в литовской компании...
Начинается поиск сезонных работников: на взморье - до 1400 в месяц, на ферме - 50 евро в день
Бизнесмены сферы услуг и фермеры, которые начинают...
Впервые в истории Литвы три однополые пары обратились в суд: уже ничего не ждут от политиков
Впервые в истории Литвы три однополые пары обратились в...
Президент Литвы поздравил православных верующих с праздником Пасхи
Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил...
Сравнили цены на жилье в странах Балтии: где дешевле?
В прошлом году жилье новой постройки в странах Балтии...