В снятом читателем материале можно увидеть много необычных на вид животных, живущих в подвале. Это хохлатые тритоны. Они занесены в Красную книгу Литвы.

Герпетолог Герардас Пашкевичюс говорит, что хохлатые тритоны — это хвостатые амфибии, внешне они напоминают ящериц, но во многом отличаются. Например, тритоны намного медленнее. По его словам, хохлатый тритон является самым крупным видом тритонов — взрослые особи могут достигать 16-17 см в длину.

У тритонов на коже имеются бородавки, на брюшке видны асимметричные пятна. Эти пятна позволяют легко отличить их от обыкновенных тритонов, у которых пятна на брюшке симметричны.

Если тритоны обнаружены в подвале или другом месте, откуда они не могут выбраться, их следует отвести к водоему. Делать это лучше после наступления темноты, чтобы птицы их не подхватили. Собеседник предлагает не пускать животных в саму воду, лучше оставить их возле воды или упавшего дерева, кучи веток. Животные сами выберут, где им лучше.

Жителей, увидевших этих животных, просят внести данные о местонахождении в Информационную систему охраняемых видов.