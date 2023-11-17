После зимних выходных в Литве прогнозируют опасные погодные явления

Днем будет облачно с прояснениями, больше солнца будет на севере страны. В южной части будет не только более облачно, но и возможны небольшие осадки. Будет от 1 градуса мороза на востоке до 3 градусов тепла на юго-западе страны. В Вильнюсе без особых осадков, будет около 0.

В субботу действие антициклона усилится. Будет облачно с прояснениями, без особых осадков. Ночью почти повсюду, за исключением Куршской косы, будет 2–5, местами до 7 градусов мороза, холоднее всего будет на северо-востоке страны. Днем будет 0–2 градуса мороза на востоке и на севере и до 1–3 градусов тепла на юго-западе и на взморье.

В ночь на воскресенье условия почти не изменятся. Будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Ночью будет 2–7 градусов мороза. В воскресенье днем увеличится облачность, усилится ветер, придет Атлантический циклон. На западе местами пройдут небольшие осадки, в основном снег. Будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.