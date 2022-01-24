После зимних выходных ожидается переменчивая погода

К вечеру на западе будет уже 2 градуса тепла, на востоке - 3 градуса мороза. У моря будет 3-5 градусов тепла.

В ночь на вторник на востоке страны будет 3-5 градусов мороза. Однако к утру уже будет выше 0. В большинстве районов страны ожидаются смешанные осадки. На востоке в основном снег и мокрый снег, местами ожидается гололед. На западе страны ожидается дождь и морось. Местами прогнозируют туман. Будет дуть западный, юго-западный ветер.

Во вторник днем облака уйдут, но местами все еще возможны небольшие осадки. Без осадков будет лишь на западе страны, там после обеда ожидаются прояснения. Температура будет 0-5 градусов тепла. Во второй половине дня температура начнет понижаться, прогнозируют гололед.

В ночь на среду ненадолго усилится зона высокого давления. Осадков не ожидается, температура опустится до 2-7, местами до 8-10 градусов мороза. Во многих районах ожидается гололед. Местами ожидается туман. Днем снова появятся облака. Во многих районах ожидаются осадки - снег и мокрый снег. Дождь возможен лишь на взморье. Усилится ветер. Температура будет от 0-5 градусов мороза до 1-3 градусов тепла на взморье.

В четверг Литва будет в зоне действия циклона. Как ночью, так и днем во многих районах ожидаются осадки. В основном будет идти мокрый снег и снег. Ночью местами сохранится гололед, будет дуть сильный ветер. У моря порывы ветра будут достигать 15 м/с. Ночью от 1-6 градусов мороза до 0-3 градусов тепла на западе. Днем будет 0-5 градусов тепла.

В пятницу погоду в Литве по-прежнему обусловит антициклон. Во многих районах ожидается небольшой снег. Во многих районах будет около 0 или чуть ниже нуля, прогнозируют гололед. Днем усилится северо-западный ветер, местами ожидается метель.

Согласно нынешним данным, в выходные погода будет зимней – в воскресенье осадков будет меньше, похолодает, а в воскресенье днем придет новый атмосферный фронт с осадками.