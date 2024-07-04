После жестокой экзекуции действия полиции удивили: пострадавшую даже не искали

20 июня в фейсбуке Михаил увидел видео - группа подростков окружила девушку и унижала ее: девушку ставили на колени, били, пинали по голове, плевали.
Мужчина нашел автора видео. Оказалось, его сделала беженка из Украины, их окна бизнес-центра Danės verslo centras.
Следователь полиции, просмотрев видео, сказала, что из больницы о таком происшествии не сообщали, пострадавшая заявление не писала. Поскольку нет заявления пострадавшей, нельзя начать расследование по факту нанесения физической боли.
Следователь решила также не расследовать факт нарушения общественного порядка (это можно сделать и без заявления пострадавшей стороны).
„Нет объективных данных о том, что был нарушен общественный порядок. Вероятно, на видео запечатлено выяснение отношений между девушками, это нельзя квалифицировать как нарушение общественного порядка“, – сказано в решении полиции.
Полиция передала видео Службе по правам ребенка.
Михаил был удивлен и обратился в СМИ.
„Об инциденте сообщили в службу по правам ребенка, там удивились, что в запечатленных действиях полиция не видит нарушения общественного порядка или нанесения физической боли, – писал Михаил. – Судьба девушки нам не известна. Мы не знаем, в безопасности ли она, не запугивают ли ее сверстники. Не нанесена ли ее психике травма. Полиция не видит проблемы в том, что посреди города совершают экзекуцию над девушкой. Действия полиции обжалуют в прокуратуре“.
Delfi обратился к представителю Клайпедской полиции Андромеде Грауслене, которая прокомментировала ситуацию так: „Следователь указала, что по видео нельзя установить личности пострадавшей и агрессоров. Следователь сказала, что говорила с человеком, подавшим заявление, а также с человеком, который сделал видео – женщина не пожелала приехать в комиссариат, общалась по телефону. По словам следователя, врачи не информировали о пострадавшей, пострадавшая также не обращалась и в полицию“.
Представитель Клайпедского отделения Государственной службы по правам ребенка и усыновлению Гинтаре Нолюте сообщила, что об этой истории их информировала полиция.
„Полиция до сих пор не выяснила личность пострадавшей и агрессоров, сама пострадавшая ни к врачам, ни в службу по правам ребенка не обращалась.
Ночью мы получили повторную информацию и от людей, которые зафиксировали инцидент. Мы еще раз попросим полицию идентифицировать пострадавшую и агрессоров.
Мы благодарим людей, которые не остались равнодушными и стараются помочь детям. Однако в подобных ситуациях важно, чтобы и сами пострадавшие дети, их родители, друзья или близкие обращались за помощью. Мы готовы помочь, но помощь можно оказать только тогда, когда знаешь конкретных людей, которые в ней нуждаются“, – сказала Нолюте.