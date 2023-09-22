После жаркой пятницы ждут перемены: установится литовское лето

В пятницу будет дуть сильный юго-восточный ветер - 15–17 м/с. Днем на востоке страны будет сухо и тепло. На западе, особенно после обеда, понемногу увеличится облачность, oа вечером на взморье пойдет дождь. Днем во многих районах воздух прогреется до рекордных 23–28 градусов в тени.
В субботу погоду в Литве обусловит атлантический циклон. Гонимый им холодный атмосферный фронт вытеснит тропическую жару, но осенней погоды еще придется подождать. Ночью дожди ожидаются на западе страны. Местами осадки будут сильными, кое-где возможны грозы. Ночью будет 14–19 градусов тепла.
В субботу днем атмосферный фронт пройдет над Центральной и Восточной Литвой. Во многих районах пройдут небольшие дожди, особенно интенсивными осадки будут в Аукштайтии. Кое-где ливни будут сильные, с грозами. Будет дуть сильный ветер. Воздух прогреется до 18–23 градусов, только на востоке он будет 24–26 градусов.
В воскресенье, по мере удаления циклона, погода понемногу начнет улучшаться. Ночью небольшие дожди еще пройдут на востоке и на юге страны, местами ожидается туман. Днем лишь местами возможен небольшой дождь. Ночью будет 10–15, днем 17–22 градуса тепла - температура, характерная литовскому лету.
В начале следующей недели в наш регион снова придет зона высокого давления. Снова установится сухая и спокойная погода. Ночи будут холодными, а днем будет достаточно тепло.