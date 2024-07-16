После жаркого вторника ждет гроза: где на этот раз ливни будут самыми сильными?

„Антициклон Эмиль медленно уходит на северо-восток. В среду с запада в Литву и Скандинавию придет циклон Гели. Его облака пройдут над Литвой, местами ожидаются грозы. На этот раз сильного ветра и вихря не должно быть, поскольку атмосферный фронт пройдет над Литвой ночью.
Самая сильная буря завтра вечером ожидается на востоке Польши. С четверга до выходных Литва окажется между двумя системами, обуславливающими погоду: над Скандинавией циклоном Гели и приближающейся с запада системой более высокого атмосферного давления. Будет дуть более прохладный ветер, спадет жара, но будет тепло, только у моря прохладнее. В выходные будет спокойнее, теплее и без осадков. Дожди возможны в начале недели, но будет тепло’’, – сообщает Латвенайте.
Во вторник без дождя, 27-32°C.
В среду ночью над Литвой начиная с юго-запада пройдут дожди с грозами, больше всего осадков и гроз будет на юге и на востоке страны, в первой половине дня дожди и грозы, после обеда осадки будут держаться на северо-востоке, востоке. Ночью 17-22°C, днем 24-29°C, у моря 20-23°C.
В четверг небольшие дожди с грозами будут идти ночью и в первой половине дня. Ночью 13-18°C, днем 21-26°C, у моря 18-20°C.
В пятницу без осадков. Ночью 12-15°C, у моря 16-18°C, днем 22-26°C, у моря 19-21°C.
В субботу без осадков. Ночью 11-15°C, у моря 15-18°C, днем 23-27°C, у моря 19-22°C.
В воскресенье без осадков. Ночью 12-17°C, днем 26-30°C.
В понедельник дожди с грозами . Ночью 17-20°C, днем 22-27°C, у моря 20-21°C.
Во вторник дожди с грозами ожидаются днем. Ночью 12-16°C, днем 23-28°C, у моря 20-22°C.