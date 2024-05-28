После жаркого вторника – летняя погода с аномальными явлениями

После обеда около северо-восточных и восточных районов появится больше дождевых облаков. Местами пройдут небольшие дожди с грозами. Воздух прогреется до 25–30 градусов.

В среду ночью ситуация почти не изменится. В первой половине ночи местами пройдут дожди. Кое-где возможны грозы. Утром будет 12–17 градусов тепла.

В среду днем к западной части страны приблизится атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут дожди с грозами. Возможен град. Днем будет 23–28 градуса тепла.