2024.05.28 07:24

После жаркого вторника – летняя погода с аномальными явлениями

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Во вторник погоду в Литве обусловит юго-западная часть антициклона. Большую часть дня на небе будут держаться тонкие, прозрачные облака.

После обеда около северо-восточных и восточных районов появится больше дождевых облаков. Местами пройдут небольшие дожди с грозами. Воздух прогреется до 25–30 градусов.

В среду ночью ситуация почти не изменится. В первой половине ночи местами пройдут дожди. Кое-где возможны грозы. Утром будет 12–17 градусов тепла.

В среду днем к западной части страны приблизится атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут дожди с грозами. Возможен град. Днем будет 23–28 градуса тепла.

В четверг погода также будет летней. Небольшие дожди с грозами возможны только днем, они пройдут лишь местами. Возможен град. Температура составит 11–16, днем будет 25–30 градусов.

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