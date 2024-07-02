2024.07.02 07:12

После жаркого периода наступает литовское лето

 
ru.DELFI.lt
Karštis Vilniuje
Karštis Vilniuje
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Посл жарких выходных в Литве установилась более прохладная погода, обусловленная низким атмосферным давлением.

Во вторник днем будет облачно с небольшими прояснениями. Во многих районах возможны кратковременные дожди. Кое-где - грозы. Днем будет 19–24 градусов, у моря до 16–18 градусов.

В среду ночью ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди, однако местами возможны грозы. Будет 10-15 градусов тепла.

В среду днем небольшие дожди пройдут уже во многих районах Литвы. Будет 19–24 градусов тепла. До выходных погода будет находиться под влиянием низкого атмосферного давления, поэтому будет стоять погода, напоминающая обычное литовское лето.

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