После жарких выходных - поразительные перемены: следующая неделя начнется с бурь

Позже в тот же день будет преобладать зона высокого давления, поэтому облачности будет мало, а дождя не ожидается. Преобладающий ветер западного, северо-западного направления, 7-12 м/с. Жара постепенно спадет и столбик термометра днем подскочит до 25-30 градусов, лишь в западных регионах будет немного прохладнее, воздух прогреется до 19-24 градусов.
В воскресенье в Литве по-прежнему сохранится зона высокого давления, поэтому будет лишь небольшая облачность. И ночью, и днем дождя не будет. Ночь - спокойная, с легким ветерком. Днем будет преобладать южное, юго-восточное направление, 6-11 м/с. Ночью на большей части страны похолодает до 9-14 градусов, а местами температура сохранится до 15-17 градусов.
Следующая неделя начнется с бурь. К Литве приближается циклон, несущий кратковременный дождь с грозой. Местами пройдут сильные дожди и грозы. В понедельник также возможен град. С надвигающимися грозовыми облаками середина недели намечается намного прохладнее.