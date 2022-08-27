После жарких выходных погода в Литве изменится

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Последние летние выходные будут жаркими. В субботу погоду обусловит юго-западная часть антициклона.
Vasara
Vasara
© DELFI / Orestas Gurevičius

В небе будет малооблачно. День будет солнечным. Днем температура быстро поднимется, и воздух прогреется до 28-33 градусов. Особенно жарко будет в центральных и восточных районах страны.

В воскресенье ночью погоду обусловит зона высокого давления. Будет тепло и малооблачно. Вероятность осадков невелика. Ночью будет 14-19 градусов, на Куршской косе до 20 градусов тепла.

В воскресенье днем также будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до 26-31 градуса. На востоке будет прохладнее, а на западе жарче.

Новая неделя начнется с более прохладной погоды, но все еще будет по-летнему тепло.

В понедельник со стороны Скандинавии придет зона низкого давления и принесет дожди с грозами, будет по-летнему тепло.

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