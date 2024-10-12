После заявлений общественника Винокураса о „неонацистах“ Национальное объединение обратилось в суд

Согласно пресс-релизу „Национального объединения“, партия обратилась в Участковый суд Вильнюса по поводу высказываний Винокураса.
„Это делается в ответ на публикацию Винокураса „Ради власти – спекуляция ненавистью к евреям“, опубликованную LRT в начале сентября. Суд просят признать, что утверждения в публикации Аркадиюса Винокураса о том, что „Национальное объединение“ является „неонацистами“ и „неонацистским движением“, не соответствуют действительности и понижают деловую репутацию партии“, – говорится в сообщении партии.
По словам председателя Национального объединения Раджвиласа, Винокурас, назвав возглавляемую им политическую силу „неонацистами“, приравнял партию к сторонникам возрождения нацизма и тем самым оклеветал организацию.
„Это отвратительная и гнусная клевета, совершенно не соответствующая действительности, но соответствующая заезженным кремлевским пропагандистским клише. Национальное объединение в вопросах народов и государств опирается на доктрину национализма. Она утверждает равное право всех народов на государственность. На этом основана независимость от 16 февраля и 11 марта, на нее опиралось всё антисоветское сопротивление. Наше мировоззрение совершенно несовместимо ни с нацизмом, ни с вытекающими из него расизмом и антисемитизмом. Поэтому попытки причислить нас к сторонникам „нацизма“ неприемлемы.
Мы надеемся, что суд рассмотрит этот выпад и установит четкие рамки, основанные на порядочности и правде“, – цитируется Раджвилас в пресс-релизе партии.
Национальное объединение обратилось в суд по поводу фраз, опубликованных в сентябрьской статье Винокураса: „Наполеон якобы сказал: „Если хотите знать, насколько развит тот или иной народ, посмотрите на уровень антисемитизма в этом народе: чем менее развит народ, тем больше антисемитизма. Это наблюдение относится к определенной части литовцев. Например, к неонацистскому движению, назвавшемуся „Национальным объединением“ и его лидеру Ремигиюсу Жемайтайтису. Разве не он глава?“.
Таким образом в суде пытаются оспорить и другие высказывания из публикации Винокураса: „И чтобы не остаться в дураках, неонацисты (ах – нацобъединение, я все путаюсь) вновь нагнетают тему врага демократии Казиса Шкирпы, других идей и тем у них нет, так что же остается?“.
В гражданском иске содержится просьба к суду признать, что заявления Винокураса о том, что Национальное объединение является „неонацистами“ и „неонацистским движением“, не соответствуют действительности и принижают деловую репутацию партии, взыскать с Винокураса 1 евро в качестве компенсации за моральный ущерб и все понесенные судебные издержки.