После заявлений общественника Винокураса о „неонацистах“ Национальное объединение обратилось в суд

„Это отвратительная и гнусная клевета, совершенно не соответствующая действительности, но соответствующая заезженным кремлевским пропагандистским клише. Национальное объединение в вопросах народов и государств опирается на доктрину национализма. Она утверждает равное право всех народов на государственность. На этом основана независимость от 16 февраля и 11 марта, на нее опиралось всё антисоветское сопротивление. Наше мировоззрение совершенно несовместимо ни с нацизмом, ни с вытекающими из него расизмом и антисемитизмом. Поэтому попытки причислить нас к сторонникам „нацизма“ неприемлемы.