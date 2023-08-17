После заявлений министра образования учителя заговорили о забастовке

"Мы рассматриваем все возможности, включая забастовку. Для этого соберемся в понедельник, будут принимать участие представители всех школ Литвы. Мы приглашаем министра – хотим услышать окончательное предложение", – сказал председатель профсоюза Андрюс Навицкас.
"Тогда мы примем решение (о забастовке). Если не будет конкретных предложений, было бы логичным решением объявить забастовку", – прибавил он и подчеркнул, что это не будет одностороннее решение – после встречи с министром сами школы обсудят вопрос забастовки.
"Мы хотим услышать точные окончательные ответы министра, спросим у учителей, что они думают. Решение не будет односторонним, все решат представители школ", – акцентировал Навицкас.
По его словам, не были осуществлены договоренности литовских партий о целях литовской политики образования. Навицкас заметил, что министерство не отвечает и на вопрос, когда в следующем году повысят зарплаты учителям.
"Мы ждем выполнения обещаний, которые дало это правительство, уже три года, их выполнение постоянно откладывалось, а зарплаты снижались. Мы видим, что договоренности партий не осуществили", – сказал председатель профсоюза.
"Министерство хочет отсрочить повышение зарплат до начала следующего учебного года, конкретное время не называет. Очевидно, что они хотят сдвинуть все в сторону выборов и переговоров и дискуссий на эту тему не будет", – заметил Навицкас.
Министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас сообщил, что с сентября учителям будут платить за дополнительное рабочее время. Доплата предполагается за часы, которые учителя посвятят ознакомлению с обновленными образовательными программами и учебниками.
Однако он заметил, что повысить зарплаты всем учителям в этом году не удастся. Якштас напомнил депутата, что зарплаты учителям в этом году уже повышали.