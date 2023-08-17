17 августа 2023 г. 13:28

После заявлений министра образования учителя заговорили о забастовке

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij
После того как министр науки, образования и спорта Гинтаутас Якштас сказал, что в сентябре увеличить зарплаты учителям не получится, Литовский профсоюз работников системы образования не исключает забастовку.

"Мы рассматриваем все возможности, включая забастовку. Для этого соберемся в понедельник, будут принимать участие представители всех школ Литвы. Мы приглашаем министра – хотим услышать окончательное предложение", – сказал председатель профсоюза Андрюс Навицкас.

"Тогда мы примем решение (о забастовке). Если не будет конкретных предложений, было бы логичным решением объявить забастовку", – прибавил он и подчеркнул, что это не будет одностороннее решение – после встречи с министром сами школы обсудят вопрос забастовки.

"Мы хотим услышать точные окончательные ответы министра, спросим у учителей, что они думают. Решение не будет односторонним, все решат представители школ", – акцентировал Навицкас.

По его словам, не были осуществлены договоренности литовских партий о целях литовской политики образования. Навицкас заметил, что министерство не отвечает и на вопрос, когда в следующем году повысят зарплаты учителям.

"Мы ждем выполнения обещаний, которые дало это правительство, уже три года, их выполнение постоянно откладывалось, а зарплаты снижались. Мы видим, что договоренности партий не осуществили", – сказал председатель профсоюза.

"Министерство хочет отсрочить повышение зарплат до начала следующего учебного года, конкретное время не называет. Очевидно, что они хотят сдвинуть все в сторону выборов и переговоров и дискуссий на эту тему не будет", – заметил Навицкас.

Министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас сообщил, что с сентября учителям будут платить за дополнительное рабочее время. Доплата предполагается за часы, которые учителя посвятят ознакомлению с обновленными образовательными программами и учебниками.

Однако он заметил, что повысить зарплаты всем учителям в этом году не удастся. Якштас напомнил депутата, что зарплаты учителям в этом году уже повышали.

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