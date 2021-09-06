После заморозков в Литву придет долгожданное потепление

Во вторник ночью облака рассеются, особых осадков не ожидается. Ночью будет 3-8 градусов тепла, а местами прогнозируют заморозки. Только у моря будет теплее - 9-11 градусов тепла.

Во вторник днем будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди возможны лишь местами, а большей части территории страны будет без осадков. Воздух прогреется до 16-20 градусов тепла.

В среду Литва останется в зоне высокого давления. И ночью и днем вероятность дождя невелика. Заморозков не прогнозируют, утром будет 6-11, у моря 12-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.

В четверг ситуация не изменится. Небольшие дожди возможны лишь местами на севере страны. Ночью будет 9-14, а днем 18-23 градусов тепла.

В пятницу особых перемен не будет. Небольшие дожди пройдут лишь местами, ночью будет 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно нынешним прогнозам, перемены начнутся в выходные дни.

В субботу будет тепло и суха, а в воскресенье уже ожидается больше осадков.