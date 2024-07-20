После замены счетчика электроэнергии жителей шокируют полученные счета

Он добавил, что люди заплатили бы, если бы знали, что есть долг, но сколько бы раз они ни звонили поставщикам электроэнергии, никто даже не упомянул о долге. По словам мужчины, единственным предложением было дождаться, пока будет установлено происхождение крупных счетов, и до этого момента не оплачивать счета. Но после этого, очевидно, проблема не исчезла. Он также добавил, что в доме проживает много людей, получающих социальную помощь, пенсионеров и инвалидов, для которых такие суммы действительно очень высоки - немногие жильцы этого дома смогут оплатить счет в размере 120 евро за электричество за один раз.