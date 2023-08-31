После закрытия двух КПП – новый вызов: увеличилось число контрабандных грузов

"Тут работает криминальная разведка, рентген, анализ рынка, с помощью которого мы можем расшифровать так называемые факторы риска, которые определяют, подозрителен груз или нет. Все это помогает нам задержать большое количество контрабанды", – продолжил он.

"Сформировалось бутылочное горлышко, возможности ввоза сократились, пунктов стало меньше, и эта толпа пытается пролезть в оставшиеся пункты, ввезти как можно больше, они не боятся риска, играют в русскую рулетку: увидят - не увидят, поймают - не поймают", – сказал Куликаускас.

"Потоки увеличились, количество перевозимой контрабанды увеличилось. Если раньше в тягаче везли 1000 или 2000 коробок, и это было целым событием, то сейчас такое происходит каждый день. Миллион пачек за раз – сейчас находят 1-2 и даже три раза в месяц, раньше такое количество задерживали три раза в год", – сказал он.

По его словам, до конца лета в Литве задержано столько контрабанды, сколько за весь прошлый год.

"Польша закрыла КПП, Литва закрыла два КПП – осталось меньше путей для контрабандистов, ведь большую часть контрабанды везут именно фурами, контрабандисты в отчаянии. Через оставшиеся лазейки они пытаются перевезти как можно больше контрабанды. Соответственно – у наших сотрудников прибавилось работы, но и найти легче, поскольку на действующих КПП есть рентгены", – сказал он.

"Из-за введенных санкций стало меньше возможностей маскировки контрабанды, ведь ее часто маскируют какими-то товарами, самым любимым из них была древесина, но ее перевозить запрещено, осталось лишь несколько видов товаров - обычно это стройматериалы, торг или полиэстер", – заметил Куликаускас.

По его словам, водители обычно уверяют, что не знают, что везут. "Такие детские отговорки", – заметил он.