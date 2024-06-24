После Йонинес в Литву идет жара: воздух прогреется до 32 градусов

Однако в этот день во многих районах все же возможны небольшие дожди. Местами возможны грозы. Днем будет 20–25 градусов.

Во вторник циклон покинет Литву совсем. Облаков станет меньше, утром небо будет ясным. Вероятность дождя невелика. Ночью будет 9–14 градусов, а на юго-западе 15–16 градусов тепла.

Во вторник днем погоду в Литве обусловит антициклон. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до 23–28 градусов.

В среду зона высокого давления приблизится еще больше. Небо будет ясным. Температура составит 10–15 градусов.

В среду ситуация не изменится. Небо будет ясным. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до 25–30 градусов.