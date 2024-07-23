После взятки – успех в Regitrа: экзаменатор помог избежать ошибки

„Во время третьего экзамена все было как обычно, только экзаменатор сказал, что „будет стоять здесь“, значит там, куда я должен подъехать и остановиться, – рассказал вильнюсец. – Первый и второй экзамен я не сдал из-за ошибки на парковке, я уперся в рампу, во время третьего экзамена, благодаря помощи, я не уперся в рампу. Во время второго экзамена помощи не было. Насколько я знаю, экзаменатор нашел меня по указанному времени“.