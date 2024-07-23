После взятки – успех в Regitrа: экзаменатор помог избежать ошибки

„В определенный момент экзаменатор остановился, показав, что я должен остановиться в этом месте, до этого, сдавая экзамен я именно в этом месте и допустил ошибку, вовремя не остановился“, – признал мужчина, сдавший экзамен в Regitrа с третьего раза.
Поскольку он согласился сотрудничать с правоохраной и помог раскрыть случай коррупции, прокуратура освободила его от уголовной ответственности, передав на поруки. Это решение прокурора утвердила судья Вильнюсского участкового суда.
Инструктору Марку Вишумирскому (он же и директор автошколы) избежать уголовной ответственности не удалось – суд признал его виновным и назначил штраф в размере 6000 евро (штраф он может заплатить в течение года).
„Собранные данные подтверждают, что Вишумирский воспользовался своими связями или другим влиянием на лиц, которые занимают должность схожую с госслужащими, - специалистов Regitra, отвечающих за тестирование будущих водителей, и для своей выгоды и выгоды третьих лиц договорился взять и взял взятку в размере 250 евро, пообещав оказать влияние на служащих Regitra, чтобы они не фиксировали часть ошибок, допущенных во время экзамена на категорию D и помогли сдать экзамен“, – констатировал суд.
Согласно материалам дела, Вишумирский взял взятку в размере 250 евро.
Этот факт выяснили путем прослушивания телефонных разговоров.
Во время допросов давший взятку мужчина сказал, что получил номер Вишумирского от знакомых, позвонил и спросил, не может ли он помочь ему получить категорию D в Regitrа.
„Он не сразу согласился, потом мы встретились, он сказал, что поможет, – рассказал мужчина. – Он сам назвал сумму 250 евро, деньги я передал на стоянке около McDonald’s на вокзале“.
Деньги должны были быть переданы конкретному экзаменатору. МУжчина решил дать взятку, потому что первый раз не смог сдать экзамен. Он сказал, что не знает, кому именно Вишумирский передал деньги.
Несмотря на взятку, во второй раз мужчина также не смог сдать экзамен. Он снова связался с Вишумирским, тот попросил назвать дату и время следующего экзамена.
„Во время третьего экзамена все было как обычно, только экзаменатор сказал, что „будет стоять здесь“, значит там, куда я должен подъехать и остановиться, – рассказал вильнюсец. – Первый и второй экзамен я не сдал из-за ошибки на парковке, я уперся в рампу, во время третьего экзамена, благодаря помощи, я не уперся в рампу. Во время второго экзамена помощи не было. Насколько я знаю, экзаменатор нашел меня по указанному времени“.
Вишумирский свою вину не признал. Он сказал, что молодой человек - сын его давнего знакомого. Он уверял, что помог только найти автошколу для сдачи на права, за что его и отблагодарили.
„Мы не говорили о сдаче экзамена в Regitrа, он не просил меня о такой помощи, я не предлагал, с работниками Regitroа я не общался“, – заявил он.
Даже после того как полиция дала прослушать записи, Вишумирский свою позицию не изменил, уверял, что у него нет рычагов давления, которые помогли бы сдать экзамен.
Однако заявления директора автошколы суд не убедили.