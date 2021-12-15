aA
Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене сообщила в фейсбуке, что после выявления двух случаев заболевания штаммом "омикрон" изолированы больше 70 человек.
Sniegas
Sniegas
© DELFI / Julius Kalinskas

"Сегодня в Литве лабораторно подтверждены два случая заболевания штаммом омикрон, оба в Вильнюсском округе. Они связаны с путешествиями. Подозрительных случаев имеется больше, но они пока не подтверждены. Что это значит? Этот штамм циркулирует среди нас = мы должны беречь себя ЕЩЕ больше. Мы видим данные опросов, люди в последнее время стали реже дезинфицировать руки, не соблюдают расстояние – я бы сказала, что это роскошь, которую мы не можем себе позволить", – писала представитель НЦОЗ.

Статьи по теме:
В Литве выявлены два случая с вариантом коронавируса омикрон  (56)
Коронавирус в мире: "Омикрон" способен обходить иммунную защиту, ковидные паспорта ускоряют темпы вакцинации  (23)

Лингене сказала, Что, получив свежие данные, НЦОЗ принялся проводить углубленные исследования.

"В выходные было много работы – спасибо коллегам из Вильнюсского департамента, особенно Мигле Шоблицкайте. Изоляцию без права на ее сокращение мы назначили более чем 70 контактам, у которых были встречи с заболевшими. Итого – сотни звонков, долгие часы разговоров, чтобы не упустить даже мельчайшую деталь", – заметила Лингене.

Она сказала, что в вопросе "омикрона" самое неприятное - неизвестность.

"Мы узнаем все, что удается получить науке, но есть важные вопросы, на которых пока нет, - писала специалист.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В исследованиях COVID-19 – неожиданные выводы: кто чаще распространяет вирус? (86)

Мужчины распространяют COVID-19 чаще, чем женщины или дети,...

У вернувшегося из поездки паневежца подозревают штамм "омикрон" (26)

Национальный центр общественного здравоохранения...

TOP новостей

Правительство Литвы установило показатель, который будет регулировать использование "паспорта возможностей" (3)

Правительство Литвы в среду установило показатель,...

Введение налога на автомобили в Литве откладывается на неопределенный срок (3)

16 декабря в парламенте Литвы было запланировано...

Литовские водители получили отсрочку: аптечки нового образца введут с апреля

После волны возмущения со стороны водителей Минздрав...

В Литве выявлены два случая с вариантом коронавируса омикрон (56)

В Литве выявлены два случая заболевания вариантом...

После скандала выясняется печальная правда: Лукашенко сам может привезти удобрения в Клайпеду (88)

Когда белорусские удобрения перестанут перевозить...