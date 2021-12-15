"Сегодня в Литве лабораторно подтверждены два случая заболевания штаммом омикрон, оба в Вильнюсском округе. Они связаны с путешествиями. Подозрительных случаев имеется больше, но они пока не подтверждены. Что это значит? Этот штамм циркулирует среди нас = мы должны беречь себя ЕЩЕ больше. Мы видим данные опросов, люди в последнее время стали реже дезинфицировать руки, не соблюдают расстояние – я бы сказала, что это роскошь, которую мы не можем себе позволить", – писала представитель НЦОЗ.

Лингене сказала, Что, получив свежие данные, НЦОЗ принялся проводить углубленные исследования.

"В выходные было много работы – спасибо коллегам из Вильнюсского департамента, особенно Мигле Шоблицкайте. Изоляцию без права на ее сокращение мы назначили более чем 70 контактам, у которых были встречи с заболевшими. Итого – сотни звонков, долгие часы разговоров, чтобы не упустить даже мельчайшую деталь", – заметила Лингене.

Она сказала, что в вопросе "омикрона" самое неприятное - неизвестность.

"Мы узнаем все, что удается получить науке, но есть важные вопросы, на которых пока нет, - писала специалист.