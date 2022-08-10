Советник президента Литвы Ридас Ясюлёнис сказал, что совет представит свои выводы президенту.
Это заседание совета инициировано президентской службой. Ванагас и Дробязко в 2000 году были награждены Рыцарскими крестами ордена Великого князя Гедиминаса.
Напомним, что Ванагас и Дробязко 9 августа выступили в Сочи в проекте Навки. После этого в Литве проявилось предложение лишить Дробязко гражданства нашей страны.
Глава парламентского Комитета права и правопорядка Стасис Шедбарас сказал, что литовское гражданство Дробязко предоставили как подарок, а подарок можно забрать. Особенно, как отметил Шедбарас, если действия человека, получившего литовское гражданство, не сочетаются с важными для государства принципами.
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