Советник президента Литвы Ридас Ясюлёнис сказал, что совет представит свои выводы президенту.

Это заседание совета инициировано президентской службой. Ванагас и Дробязко в 2000 году были награждены Рыцарскими крестами ордена Великого князя Гедиминаса.

Напомним, что Ванагас и Дробязко 9 августа выступили в Сочи в проекте Навки. После этого в Литве проявилось предложение лишить Дробязко гражданства нашей страны.

Глава парламентского Комитета права и правопорядка Стасис Шедбарас сказал, что литовское гражданство Дробязко предоставили как подарок, а подарок можно забрать. Особенно, как отметил Шедбарас, если действия человека, получившего литовское гражданство, не сочетаются с важными для государства принципами.