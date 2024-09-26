После высказываний Раманаускаса – реакция LRT

Национальный вещатель указал, что получил несколько замечаний по поводу высказываний Раманаускаса в беседе с лидером Национального объединения Витаутасом Синицей, которая транслировалась на платформе YouTube.
„LRT категорически не одобряет разжигание розни и любые проявления ненависти в отношении языка. Мы также хотим обратить внимание на то, что передача „Раманаускас 20240913 ВИТАУТАС СИНИЦА“, доступная на YouTube, не является продуктом LRT, ее не было в эфире национального вещателя, а Раманаускас не является журналистом LRT и в эфире не высказывает свое мнение на тему актуальных вопросов в стране и в мире“, – указали представители LRT.
Раманаускас не является журналистом LRT, но заметен как один из персонажей Dviračio žinios, мышонок, который озвучивает написанные сценаристами тексты.
„Мы попросили его публично объяснить прозвучавшие фразы – он уверяет, что во фразах сатирического содержания он не хотел обидеть уязвимые группы населения и принес извинения, если по причине языкового барьера или в силу иных причин, вырванные из контекста высказывания вызвали негативную реакцию.
Мы понимаем, что, несмотря на утверждения Раманаускаса, будто он ничего плохого не хотел, его высказывание двусмысленное и могло быть расценено как язык ненависти. А если это сатира, то она выходит за рамки хорошего вкуса и приличия“, – обобщили представители LRT.
Delfi напоминает, что Литовский центр по правам человека (ЛЦПЧ) обратился в правоохранительные органы по поводу высказываний известного в Литве радио- и телеведущего Альгиса Раманаускаса о насильственных действиях за использование русского языка. По мнению ЛЦПЧ, А. Раманаускас рядом своих высказываний мог разжигать ненависть. По поводу вышеупомянутых высказываний в правоохранительные органы также обратилась и оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ).
„Мы получили реакцию от людей, которые спрашивали – не разжигает ли А. Раманаускас в этой беседе ненависть и поощряет ли насилие против лиц по их социальному статусу и языку?“.
Мы просмотрели запись — и считаем, что люди спрашивают и возмущаются обоснованно. В разговоре есть немало мест, где, с нашей точки зрения, переходит границу свободы слова и разжигает ненависть“, – сообщает ЛЦПУ в Facebook.
„И отец, который ходил в кроксах и ругается по-русски, уже достаточно, чтобы его признали подонком и отобрали у него детей. И если ты думаешь, что я шучу, то ты очень ошибаешься. Я, конечно, сильно утрирую, но... Ну ладно, в кроксах ничего страшного, но если учесть, что в нашем обществе гораздо больше некачественных элементов – отродья стрибасов (стрибас - каратель, агент-боевик), то слишком мало всего того, что я здесь высказал“, – продолжает Раманаускас, слова которого приводит ЛЦПЧ.
Во вторник Альгис Раманаускас разместил на свое странице в Facebook ответ, в котором отметил, „что когда я говорю о „русифицированной Литве“, я всегда подчеркиваю, что я имею в виду тех литовцев, которые потребляют бандитские петербурги и киркоровых. Яснее некуда“.