После выходных погода в Литве резко изменится

Днем будет облачно, местами возможны небольшие прояснения. На севере и на востоке кое-где возможен небольшой снег. Днем будет 3–8 градусов мороза. В Вильнюсе без особых осадков, будет около 6 градусов мороза.

В ночь на субботу погодные условия будут похожими. Ожидается облачная с прояснениями погода, без особых осадков. Ночью будет 5–10 градусов мороза, местами 11–13 градусов мороза.

В субботу днем антициклон начнет уходить из Литвы, будет пасмурно. В большинстве районов выпадет небольшой снег. Днем будет 1–6 градусов мороза.

В воскресенье Литва попадет в зону действия восточной части атлантического циклона. Будет пасмурно, сыро, но уже не так холодно, как в предыдущие дни. Ночью во многих районах ожидаются осадки - в основном небольшой снег, в Паневежском, Каунасском и Мариямпольском округах осадки будут средней интенсивности.