После выборов - изменения в рейтингах партий: растет поддержка обвиняемого в антисемитизме Жемайтайтиса

По данным исследования, за возглавляемую европарламентарием Вилией Блинкявичюте Социал-демократическую партию Литвы (СДПЛ) в мае проголосовали бы 13,2 проц. участников опроса. В апреле поддержка этой политической силы, по сути, была аналогичной – 14 проц.
Опрос показал, что за социал-демократов чаще голосовали бы жители среднего и старшего возраста, с меньшим доходом, средним или низким образованием, жители райцентров.
Второе место в рейтинговой таблице за собой сохраняют консерваторы, возглавляемые Габриэлюсом Ландсбергисом. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, эту партию поддержали бы 11,2 проц. респондентов, в апреле эта цифра составляла 10,6 проц. Согласно опросу, Союз Отечества – Христианских демократов Литвы чаще поддерживают люди с высшим образованием, более высоким доходом, жители крупных городов.
Рейтинг партии „Заря Немана“, возглавляемой обвиняемым в антисемитизме Р. Жемайтайтисом, повысился на 3,8 проц. пункта – в апреле политическую силу поддерживали 5,1 проц., в мае – 8,9 проц. респондентов.
Далее следует Движение либералов – партию, возглавляемую спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, в мае поддерживали 6,3 проц. респондентов, в апреле – 6,8 проц. По данным исследования, эту политическую силу чаще склонны поддерживать жители с самыми высокими доходами.
Схожая популярность и у Союза крестьян и зеленых Литвы, возглавляемого Рамунасом Карбаускисом. В мае их поддерживали 6,3 проц. опрошенных, в апреле – 6,6 проц.
Больших изменений не произошло и в оценке Союза демократов „Во имя Литвы“, возглавляемого экс-премьером Саулюсом Сквернялисом. В мае свой голос за эту политическую силу намеревались отдать 6,2 проц. участников опроса, в апреле – 5,8 проц.
В мае Партию свободы, возглавляемую Аушриней Армонайте, поддерживали 4,3 проц. опрошенных (в апреле – 3,5 проц.). По данным опроса, эта политическая сила наиболее популярна в самой молодой возрастной группе.
Наименьшей популярностью пользовались Партия труда (в мае поддерживали 2 проц., в апреле – 2,2 проц.) и Национальное объединение, возглавляемое Витаутасом Раджвиласом (в мае, как и в апреле поддерживали 2 проц. опрошенных).
Еще 7,9 проц. участников опроса утверждали, что проголосовали бы за другую политическую силу, 12,3 проц. заявили, что не участвовали бы в выборах, а 29,4 проц. – не знали за кого будут голосовать или не ответили на этот вопрос.
Оценили, кто мог бы возглавить Правительство: рейтинг Р. Жемайтайтиса вырос на 6,3 проц. пункта
Согласно новейшему опросу, большая часть жителей (12,5 проц.), участвовавших в исследовании, на посту премьера хотела бы видеть действующую главу Правительства Ингриду Шимоните (в апреле – 9,2 проц.).
Схожий результат демонстрирует и лидер социал-демократов В. Блинкявичюте. В мае ее на посту главы Правительства хотели видеть 11,6 проц. опрошенных, месяцем ранее – 10,2 проц.
На третьем месте – нарушивший присягу парламентария Р. Жемайтайтис. За месяц на 6,3 проц. пункта возросло количество считающих, что пост премьера занять должен именно он – в апреле это указывали 4,1 проц. опрошенных, в мае – 10,4 проц.
Далее в рейтинговой таблице – „аграрий/крестьянин“ Аурелиюс Верига (в апреле 3,5 проц., в мае – 5,2 проц.), закрывает пятерку – экс-премьер С. Сквернялис (в апреле 5,3 проц., в мае – 5 проц.).
Работу правительства продолжают оценивать отрицательно
Как и в ходе предыдущих опросов, работу правительства продолжают оценивать отрицательно. Такого мнения придерживаются 63,1 проц. жителей. Это меньше, чем в апреле, когда работу Кабмина отрицательно оценивали 71,6 проц. респондентов.
Положительно работу правительства оценивают 28,2 проц. опрошенных. Согласно исследованию, к деятельности Правительства более благосклонно относятся люди с более высоким уровнем образования, люди молодого и среднего возраста, люди с более высокими доходами и жители крупных городов.
Компания по изучению общественного мнения и рынка Spinter tyrimai 17-26 мая 2024 года провела опрос общественного мнения по заказу новостного портала Delfi. В исследовании приняли участие жители в возрасте от 18 до 75 лет. Применялся комбинированный метод опроса. В ходе исследования было опрошено 1 016 респондентов. Распределение участников исследования по полу, возрасту и месту жительства пропорционально распределению населения Литвы. Погрешность результатов исследования составляет 3,1 проц.