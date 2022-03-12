aA
После того как Евросоюз ввел санкции в отношении российской и белорусской элиты, в Литве стали искать имущество, которое должно быть заморожено, сообщают "Новости" LNK.
После введения санкций в Литве ищут российское и белорусское имущество
© Mindaugas Dulinskas

"Дом Москвы" в Вильнюсе также находится в центре внимания. Департамент госбезопасности Литвы сообщал, что он представляет угрозу безопасности страны.

Объект планировали использовать для распространения российской пропаганды. Суды установили, что здание построено с нарушением правил. Муниципалитет намерен его снести.

Статьи по теме:
"Давайте отпразднуем свободу, помогая народу Украины": премьер Литвы поздравила с Днем независимости и по-русски  (94)
Эксперт: РФ нарушает главное правило войны - не убивать гражданских  (10)

Начали искать и другие российские инвестиции. Введенные после начала войны в Украине санкции автоматически действуют и на территории Литвы, сказал депутат Миколас Маяускас.

ЕС пока ввел санкции в отношении 700 россиян и 200 белорусов, а также в отношении 50 российских и 26 белорусских компаний. Их имущество в Европе должно быть заморожено, запрещены сделки. В течение двух недель в Литве нашли 5 компаний и один человек, заморожено имуществ на сумму 660 000 евро.

"Суммы пока небольшие, но речь идет о банковских операциях, а также о средствах олигархов на счетах коммерческих банков и деньгах российских банков в коммерческих банках", – заметил Маяускас.

Центробанк подчеркивает, что россияне и белорусы, в отношении которых были введены санкции, особым имуществом в Литве не располагают.

"Хорошо, что связи литовских финансовых ведомств с российскими ничтожно малы. Тут у нас нет больших рисков. Несмотря на это, мы предприняли определенные действия", – сказал член правления ЦБ Симонас Крепшта.

Будут искать недвижимость и акции опавших под санкции лиц и компаний.

"Ждет еще один этап, это проверка реестра недвижимости, ценных бумаг и акций. Этот процесс займет немного больше времени, чем остановка денежных операций", – сказал Маяускас.

ЦБ дополнительно проверяет все действующие в Литве финансовые учреждения, особенно российские.

"Мы обратились в Комиссию по нацбезопасности, чтобы оценить акционеров с российским гражданством", – сказал Крепшта.

Уже были замечены недоработки, которые позволяют обойти санкции.

"Недоработки есть, мы их видим. Поэтому передадим на рассмотрение в парламент документы, которые помогут пресечь это", – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

Одна из проблем - перевод средств в криптовалюту.

Также предлагают укрепить Службу расследования финансовых преступлений. "В Латвии такое учреждение получает в два раза большее финансирование", – сказал Маяускас.

ЕС и США не исключают ужесточение санкций.

"Масштаб санкций в отношении России и Беларуси после начала войны в Украине беспрецедентный, согласно определенным индексам, в отношении России сейчас ввели больше санкций, чем в отношении Венесуэлы или Северной Кореи", – сказал Крепшта.

Люди, которые попали под санкции также не могут ездить на Запад.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Seksologas – apie kokybiško sekso naudas ir 2 esminius vyro instinktus

Delfi Plius „Nepatogūs klausimai“

Nepatogūs klausimai. Svečiuose – Gelminė Glemžaitė

Delfi Plius The Economist

Blėstanti iliuzija dėl Putino: Trumpo partija ima atsikvošėti

Delfi Plius Paulius Jurkevičius

Kiek Italijos atkando Rusijos oligarchai? Pilių ir vilų geografija

Delfi Plius Minčių labirintas

XVIII a. Vilniuje gyveno garsus gamtininkas: susidomėjęs dėstė universitete, bet įžvelgė ir feodalizmo apraiškų

Delfi Plius Žinių radijas

Ko vertas Putino atominis šantažas?

Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Rusijos propagandos „apnuodyta“ Italija pagaliau atsimerkė: meilę Putinui ir rusiškai kultūrai pakeitė pasidygėjimas

Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Kuo kariauja ukrainiečiai ir jų priešai: kokie kare naudojami tankai, pėstininkų kovos mašinos ir užtvaros

Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Šablono vardu pakrikštytas Mordašovas: turtingiausio Rusijos oligarcho imperijos istorija

Delfi Plius Viktorija Armonienė, Kitokie Žmonės

Putino „taikinys nr.1“: dar prieš karą Zelenskio gyvenimo istorija jau buvo verta knygos

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Ginekologė: kai kas įsivaizduoja, kad pasimylėti reiškia įkišti varpą į makštį, tačiau taip nėra

Статьи по теме:

Профессор: пока цена войны для России не столь велика, чтобы она стала что-то менять

В четверг в Турции состоялась встреча министров...

На полный бак не хватит и 100 евро: в Польше покупать горючее тоже невыгодно

На полный бак горючего 100 евро сейчас может не хватить....

Президент Литвы на Совете глав Европы поднимет вопросы евроинтеграции Украины, санкций против России

Президент Литвы Гитанас Науседа на начавшейся в...

TOP новостей

Civiliai, savanoriškai prisijungę prie teritorinės gynybos pajėgų, treniruojasi Odesoje Ukrainiečiai toliau bėga nuo karo: Lvivas Ukrainiečiai toliau bėga iš karo siaubiamos gimtinės Sandėlio gaisras Kijevo regione (nuotr. Ukrainos greitosios pagalbos tarnyba) Traukinių stotis Lvive Charkivas

Война в Украине. продолжается обстрел городов, Киев предупреждают о готовящемся наступлении

Третью неделею на территории Украины продолжаются...

Война посеяла беспокойство в связи работниками в Литве: перевозчиков и строительные компании ждут вызовы

Действующие в Литве транспортные и строительные...

Mariupolis Karo nuniokotas Mariupolis Karo nuniokotas Mariupolis Karo nuniokotas Mariupolis

"Мариуполь – это форпост". Монолог жительницы города, который уже неделю в осаде

"Вы можете сказать, что-то вообще думают по поводу...

После введения санкций в Литве ищут российское и белорусское имущество

После того как Евросоюз ввел санкции в отношении...

Джо Байден: Путин проиграет

Президент США выступил с речью, после того как США, ЕС...