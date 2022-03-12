После введения санкций в Литве ищут российское и белорусское имущество

"Дом Москвы" в Вильнюсе также находится в центре внимания. Департамент госбезопасности Литвы сообщал, что он представляет угрозу безопасности страны.

Объект планировали использовать для распространения российской пропаганды. Суды установили, что здание построено с нарушением правил. Муниципалитет намерен его снести.

Начали искать и другие российские инвестиции. Введенные после начала войны в Украине санкции автоматически действуют и на территории Литвы, сказал депутат Миколас Маяускас.

ЕС пока ввел санкции в отношении 700 россиян и 200 белорусов, а также в отношении 50 российских и 26 белорусских компаний. Их имущество в Европе должно быть заморожено, запрещены сделки. В течение двух недель в Литве нашли 5 компаний и один человек, заморожено имуществ на сумму 660 000 евро.

"Суммы пока небольшие, но речь идет о банковских операциях, а также о средствах олигархов на счетах коммерческих банков и деньгах российских банков в коммерческих банках", – заметил Маяускас.

Центробанк подчеркивает, что россияне и белорусы, в отношении которых были введены санкции, особым имуществом в Литве не располагают.

"Хорошо, что связи литовских финансовых ведомств с российскими ничтожно малы. Тут у нас нет больших рисков. Несмотря на это, мы предприняли определенные действия", – сказал член правления ЦБ Симонас Крепшта.

Будут искать недвижимость и акции опавших под санкции лиц и компаний.

"Ждет еще один этап, это проверка реестра недвижимости, ценных бумаг и акций. Этот процесс займет немного больше времени, чем остановка денежных операций", – сказал Маяускас.

ЦБ дополнительно проверяет все действующие в Литве финансовые учреждения, особенно российские.

"Мы обратились в Комиссию по нацбезопасности, чтобы оценить акционеров с российским гражданством", – сказал Крепшта.

Уже были замечены недоработки, которые позволяют обойти санкции.

"Недоработки есть, мы их видим. Поэтому передадим на рассмотрение в парламент документы, которые помогут пресечь это", – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

Одна из проблем - перевод средств в криптовалюту.

Также предлагают укрепить Службу расследования финансовых преступлений. "В Латвии такое учреждение получает в два раза большее финансирование", – сказал Маяускас.

ЕС и США не исключают ужесточение санкций.

"Масштаб санкций в отношении России и Беларуси после начала войны в Украине беспрецедентный, согласно определенным индексам, в отношении России сейчас ввели больше санкций, чем в отношении Венесуэлы или Северной Кореи", – сказал Крепшта.

Люди, которые попали под санкции также не могут ездить на Запад.